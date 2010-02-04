Уже к 25 годам наш организм успевает накопить много ненужного, и этот «запас» с каждым днем будет только увеличиваться. Тяжкий груз токсинов и жировой прослойки заставляет тело стареть быстрее, в первую очередь страдает ЖКТ, сердечно-сосудистая система и кожа.

Чтобы это предотвратить, существует много способов чистки организма. Один из самых мягких: введение в рацион напитка, который работает как щетка для желудка. Состоит он из двух простых компонентов — семян льна и кефира.

Очищающий напиток

Не ряженка, не молоко и не йогурт, а именно кефир. Из всех молочных продуктов только он содержит дрожжи, палочки и стрептококки, способные создать дружественную флору в толстом и тонком кишечнике, — дело именно в них. Вот почему подойдет не только молочный кефир, но даже кефир на воде.

Семена льна содержат жирные омега-3 кислоты, растворяющие каловые камни и заживляющие слизистую. Однако только цельные или крупно измельченные семена работают как щетка для желудка. Разбухая, они наполняют его, надолго даря ощущение сытости и одновременно очищая стенки кишечника.

Напиток для похудения

Употребления кефира со льном стимулирует тело к похудению, регулирует уровень холестерина в крови и нормализует липидный обмен. Для эффективной чистки ЖКТ, обновления организма и снижения веса крайне важно принимать напиток по специальной программе, которую вы найдете в конце статьи. Этот метод будет актуален для тех, кто замечает следующие осложнения со здоровьем.

воспалительные процессы в органах дыхания

воспалительные процессы ЖКТ (гастриты, язвы)

колиты

болезни мочеполовой системы

лишний вес

Курс детоксикации организма

Программа рассчитана на 21 день. Если вы давно не устраивали генеральную уборку для желудка, врачи рекомендуют повторить ее через 2 недели. А для поддержания эффекта нужно возвращаться к курсу раз в полгода.

Первая неделя: на завтрак выпивайте 100 мл кефира с 3 ч. л. льняных зерен (их лучше измельчить в ступке прямо перед употреблением).

Вторая неделя: 100 мл кефира с 6 ч. л. льняных семян на завтрак.

Третья неделя: 150 мл кефира с 9 ч. л. льняных семян на завтрак.

Приучите себя выпивать стакан горячей воды за 40 минут до этого, чтобы запустить организм (как известно, ранним утром наше тело еще не готово переваривать пищу, и ему нужно помочь). Помните, что это должен быть ваш единственный завтрак! Кефир с семенами на ночь не показал такой эффективности, лучше порадуйте себя белковым ужином из куриной грудки или яиц.

Даже если вы начнете жевать столовую ложку семян льна перед завтраком, это уже даст свои плоды